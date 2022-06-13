Июнь, 13 в 12:46

В Мелитополе 12 июня российские оккупационные власти решили создать видимость праздника и “отпраздновать день России”. Но он не происходил, ведь никто из местных жителей на него не пришел.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

— Только под дулом автомата оккупанты смогли собрать людей и сделать какой-то спектакль. Праздник не состоялся, поэтому они решили все испортить и сами сделали взрыв, — отметил он.

Федоров уверен, что именно россияне подстроили взрыв, который произошел рядом с так называемым МВД РФ.

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– Представьте себе взрыв рядом с министерством, которое круглосуточно хорошо охраняют. Прогремел достаточно мощный взрыв именно тогда, когда им это нужно, — говорит мэр города.

Кроме того, 11 июня в Мелитополе враги начали раздавать российские паспорта, которые являются “билетом для побега”. Желающих получить такой билет оказалось всего 10 на 150-тысячный город.

В то же время Федоров подчеркнул, что город имеет проблемы с медициной и образованием. Так, люди, нуждающиеся в медицинской помощи, не могут ее получить в Мелитополе и уехать из города.

Россияне пытаются возобновить работу школ, но украинцы не хотят отдавать своих детей в российские учебные заведения. По словам мэра, около 80% населения из-за войны оказались без работы, поэтому у них нет возможности купить продукты и лекарства.

Однако борьба за город продолжается. Население, которое осталось в Мелитополе, помогает сопротивляться российским оккупантам. Так, они обесточивают поезда, подрывают поезда, рельсы, прекращают поставки боеприпасов.

— Сопротивление Мелитополя будет только нарастать, но будет работать только точечно по российским оккупантам, их базам и тому подобное, — добавил Федоров.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе произошел взрыв. По данным оккупационных властей, взрыв произошел возле “управления МВД”, в этом обвинили украинскую сторону. Они утверждают, что от взрыва пострадали два человека – мужчина и женщина.