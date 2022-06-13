Июнь, 13 в 16:00

Украинские военные могли обнаружить и уничтожить базу боевиков ЧВК Вагнера в Луганской области благодаря видео в сервисе TikTok.

Об этом рассказал в одном из интервью исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.

Речь идет об уничтожении базы “вагнеровцев” на стадионе во временно оккупированном городе Кадиевка (бывший Стаханов).

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По словам Михайлова, Вооруженные силы Украины могли идентифицировать позиции боевиков с помощью TikTok-ролика, после чего открыли по ним огонь.

– Что касается ситуации с “вагнеровцами”. Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который расположен в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон, и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар… (Видео, — Ред.), которое стало вирусным, на нем было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Потом их там и нашли, – отметил Михайлов.

Он напомнил, что подобное произошло в мае во время боев за Северодонецк. Тогда российский пропагандист Александр Коц снял момент обстрела города из миномета Тюльпан. Пропагандистский репортаж позволил скорректировать огонь ВСУ, и миномет был уничтожен.

Михайлов также привел данные в подтверждение того, что “вагнеровцы” действительно понесли потери в полномасштабной войне на территории Украины.

– Есть определенное подтверждение, что “вагнеровцы” на самом деле понесли потери. Если посмотреть на отчет так называемого “министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР”, которые говорят, что в этом районе было 22 человека. Но они описывают только двух пожилых женщин. Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно предположить, что именно эти 20, о которых в отчете ничего нет, — “вагнеровцы”, которые должны были погибнуть, — объяснил он.

Об уничтожении базы боевиков ПВК Вагнера (ныне Лига) в Луганской области стало известно 10 июня. Как отмечал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, выжил только один боевик, все остальные погибли.

На днях ВСУ также накрыли командный пункт кадыровцев в Рубежном.

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Фото: Скриншот с видео Сергея Гайдая