Июнь, 13 в 11:59

На этой неделе украинцев ждет настоящая летняя жара, а также дожди с грозами в отдельных областях.

Во вторник, 14 июня, в большинстве областей страны синоптики прогнозируют жаркую погоду. В западных регионах столбики термометров днем ​​будут показывать +25°, а ночью опустятся до +13-14°.

Еще больше воздух прогреется в восточных областях — до +27-31°. На остальной территории столбики термометров будут показывать в среднем +24-28°. Осадки возможны в некоторых северных, восточных и южных областях.

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В среду, 15 июня, дожди и грозы прогнозируются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Столбики термометров по Украине будут показывать днем ​​в среднем от +21° до +27°.

В четверг, 16 июня, во всех областях будет солнечная летняя погода без осадков. Температура воздуха по Украине будет днем ​​колебаться от +22° до +28°.

В пятницу, 17 июня, дожди с грозами прогнозируют во всех западных областях, а также в Киеве, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха будет составлять от +20° до +28°.