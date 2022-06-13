Оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам на Черниговщине
В Черниговской области сообщают о взрывах. Информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, враг нанес ракетный удар по Прилукам. В частности, зафиксированы прилеты трех ракет. Информация по разрушениям уточняется.
В 12.59 в Черниговской области объявили воздушную тревогу, она длится до сих пор.
Город Прилуки Черниговской области расположен в 180 км от Чернигова и на расстоянии 135 км от Киева.
Прилуки на карте
Между тем, в Генштабе ВСУ сообщают, что на 110-й день полномасштабной войны на Славянском направлении российские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, но успеха не имели.
На Донецком направлении российские оккупанты наступают, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.
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