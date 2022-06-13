На Кировоградщине автомобиль слетел в пруд: погибли двое взрослых и ребенок

Июнь, 13 в 6:41

На Кировоградщине в сельском пруду погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

12 июня в 16:01 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Мартоноша Новомиргородской МТГ Новоукраинского района в местном пруду затонул автомобиль, в котором находились пять человек. Трое выбрались на поверхность, но одна женщина погибла. Еще одна женщина и ребенок остались в затонувшей машине.

Личным составом водолазно-спасательной группы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в области тела погибших изъято из водоема.