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Факты / Украина

На Кировоградщине автомобиль слетел в пруд: погибли двое взрослых и ребенок

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
На Кировоградщине автомобиль слетел в пруд: погибли двое взрослых и ребенок
Фото: ГСЧС

На Кировоградщине в сельском пруду погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

12 июня в 16:01 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Мартоноша Новомиргородской МТГ Новоукраинского района в местном пруду затонул автомобиль, в котором находились пять человек. Трое выбрались на поверхность, но одна женщина погибла. Еще одна женщина и ребенок остались в затонувшей машине.

Личным составом водолазно-спасательной группы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в области тела погибших изъято из водоема.

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Источник: ГСЧС
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