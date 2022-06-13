Продал гуманитарку от ЕС и США на 500 тыс. грн: в Киеве задержали мошенника

Июнь, 13 в 18:19

В Киеве задержали предпринимателя, который продал гуманитарную помощь более чем на 500 тыс. грн. Чтобы хранить товары, предназначенные для помощи мирным жителям, мужчина арендовал в столице складские помещения.

По данным Киевской городской прокуратуры, делец систематически наживался на продаже военной амуниции, продуктах и ​​товарах личной гигиены, ввезенных в Украину для помощи людям, пострадавшим от агрессии российской армии.

Мужчина наладил незаконный механизм продажи гуманитарной помощи, полученной от стран-членов Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Во время расследования были зафиксированы попытки продажи гуманитарной помощи. Речь идет о продуктах на сумму более 500 тыс. грн.

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Сейчас предпринимателя задержали правоохранители. Мужчине сообщили о подозрении за незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи с целью получения прибыли по ч. 3 ст. 201-2 действующего Уголовного кодекса Украины.

Предпринимателю может грозить тюремное заключение от пяти до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. Мужчине хотят выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное следствие продолжается.