Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту
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Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту Донецкой области. Об этом говорится в сообщении телеканала Дом.
— Ударная волна выбила стекла во многих жилых домах. В некоторых из них заклинили железные входные двери – жильцы остались заблокированы внутри.
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Сейчас спасатели ГСЧС Украины пытаются помочь людям эвакуироваться из зданий, — говорится в сообщении.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: телеканал Дом