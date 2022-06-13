Июнь, 13 в 8:10

Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту Донецкой области. Об этом говорится в сообщении телеканала Дом.

— Ударная волна выбила стекла во многих жилых домах. В некоторых из них заклинили железные входные двери – жильцы остались заблокированы внутри.

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Сейчас спасатели ГСЧС Украины пытаются помочь людям эвакуироваться из зданий, — говорится в сообщении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: телеканал Дом