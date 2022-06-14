Рассчитываем на поддержку Нидерландов: Зеленский обсудил с Марком Рютте вступление Украины в ЕС

Июнь, 13 в 21:59

Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте проинформировал его об актуальной ситуации на фронте.

Также лидер нашего государства поблагодарил Марка Рютте за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают в противодействии агрессии РФ.

– Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку, – написал Зеленский на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что ранее премьер Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что Украина вряд ли быстро получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. Он заявил, что Нидерланды “не за и не против присоединения Украины, Молдовы и Грузии” к ЕС.

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Источник: Владимир Зеленский