Июнь, 13 в 17:06

У российских оккупантов из-за значительных потерь в Украине не выдерживают нервы, даже зафиксированы случаи отправления на лечение в психоневрологические учреждения. По крайней мере, об этом свидетельствует перехват разговоров военнослужащих ВС РФ с родственниками, которые обнародует Главное управление разведки Минобороны Украины.

В телефонном разговоре с женой россиянин рассказал, что только в его подразделении погибли 11 солдат, а сам он чудом уцелел – бронежилет спас от осколков.

Он жалуется, что ВСУ постоянно бьют из 152-го и 202-го калибров.

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– У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили, – сказал оккупант.

Предварительные перехваты ГУР свидетельсвуют о том, что российские оккупанты пытаются уволиться из ВС РФ и мечтают выбраться с территории Украины. При этом они не скрывают своего разочарования собственной армией.