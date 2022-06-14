В пригороде Чернигова устанавливают первый модульный городок

Июнь, 13 в 21:27

В пригороде Чернигова устанавливают первый комплексный модульный городок. Всего он будет состоять из 180 модулей, куда смогут расселить более 350 мирных жителей.

Около 90 элементов городка, доставленных в Чернигов, начали устанавливать в Киселевской общине. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подчеркнул, что остальная партия — в пути.

Впоследствии территориальная община будет определять, кто будет заселяться в модульный городок, и в каком порядке.

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— Конечно, это временный вариант проживания для граждан, лишившихся жилья из-за боевых действий. Каждый модуль рассчитан на определенные нужды. В одних люди будут непосредственно проживать, — объяснил заместитель начальника Черниговской ОВА Дмитрий Синенко.

По его словам, один модульный дом рассчитан на четырех человек, и вскоре будет оборудован необходимой мебелью и калориферами (теплообменный аппарат, в котором воздух нагревается теплоносителем через поверхность), а в других будут готовить и потреблять пищу.

Также в домиках планируют оборудовать санитарные узлы и душевые кабины, поэтому люди будут иметь необходимые условия для проживания. Этот модульный городок бесплатно передало правительство Польши, добавил Чаус.

Источник: Черниговская ОВА