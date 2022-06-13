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Украина – кандидат в ЕС: Зеленский скоординировался с президентами Польши и Словакии

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина – кандидат в ЕС: Зеленский скоординировался с президентами Польши и Словакии
Фото: Офис президента

В понедельник, 13 июня, президент Владимир Зеленский обсудил с главами Польши Анджеем Дудой и Словакии Зузаной Чапутовой координацию действий по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщил глава канцелярии Польши Якуб Кумох.

– Очень важный разговор президентов Зеленского, Дуды и Чапутовой. Они обсудили координацию деятельности, чтобы предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, – написал Кумох в посте, опубликованном на его странице в Twitter.

Тем временем Зеленский сообщил у себя в соцсетях, что Словакия и Польша активно помогают украинской армии, а также гражданам Украины, вынужденным выехать за границу, начиная с первых дней войны.

– Благодарю Анджея Дуду и Зузану Чапутову за эту важную поддержку и мощную адвокатуру среди государств-членов ЕС евроинтеграционного движения Украины, – подчеркнул он.

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