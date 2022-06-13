Июнь, 13 в 20:23

В понедельник, 13 июня, президент Владимир Зеленский обсудил с главами Польши Анджеем Дудой и Словакии Зузаной Чапутовой координацию действий по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщил глава канцелярии Польши Якуб Кумох.

– Очень важный разговор президентов Зеленского, Дуды и Чапутовой. Они обсудили координацию деятельности, чтобы предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, – написал Кумох в посте, опубликованном на его странице в Twitter.

Bardzo ważna rozmowa prezydentów????????????????????????. @AndrzejDuda @ZelenskyyUa @ZuzanaCaputova omówili koordynację działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE ????????. PAD mówił https://t.co/wI06htw5ev. o niedawnej wizycie w ????????????????. Omawiano kolejne kroki. Сейчас смотрят ???????????????????????????????? pic.twitter.com/cBHpIwl2wp — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) June 13, 2022

Тем временем Зеленский сообщил у себя в соцсетях, что Словакия и Польша активно помогают украинской армии, а также гражданам Украины, вынужденным выехать за границу, начиная с первых дней войны.