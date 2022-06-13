Июнь, 13 в 1:02

Поставки западных реактивных систем залпового огня в Украину должны состояться в ближайшее время.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Economist.

Издание отмечает, что Украине сейчас нужна помощь Запада, чтобы остановить наступление, но она не поставляется с достаточной скоростью, хотя в некоторых районах боевых действий российские войска в десять раз превосходят украинцев по огневой мощи.

Сейчас смотрят

Реактивные системы залпового огня находятся в процессе поставки, они должны прибыть “скоро… возможно, через неделю, возможно, через две”, сказал Алексей Резников. При этом Украине они нужны в большом количестве, и от того, согласятся ли ее союзники отправить их, может зависеть реакция России на их развертывание, пишет издание.

Министр Резников также прокомментировал бюрократические процессы, которые замедляют поставки вооружений.

По его словам, усталость — это “естественная психологическая реакция на стресс”, у политиков есть внутренние проблемы, о которых нужно беспокоиться, а лидерам разных стран еще и приходится “продумывать последствия”. Но иногда разочарование дает о себе знать. По словам Алексея Резникова, если война и научила его чему-то, так это тому, что союзники Украины больше говорят о правах человека и свободе, чем защищают их.

— Бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей, — сказал он.

Несмотря на то, что Украина для Франции и Германии, как отмечает издание, является “раздражающим препятствием”, стоящем на пути к комфортной жизни, Алексей Резников все же сдерживается при переговорах с коллегами из Парижа и Берлина.

— Я профессионально обусловлен как юрист, поэтому да. Но после этого, в неформальной обстановке, я могу выпустить несколько довольно резких слов, — отметил министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на территориальные уступки путинскому режиму, который пролил столько украинской крови.

— Они пытаются создать хаос, панику и страх, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало. Мы даже близко не находимся в таком настроении, — заявил Алексей Резников.

Он также рассказал, что несмотря на публичные заявления разведок и успокоительный тон украинского руководства, вооруженные силы Украины готовились к худшему в довоенное время. Главная хитрость заключалась в том, чтобы объявить “плановые” военные учения зеркальным отражением российских и белорусских учений в первые недели февраля.