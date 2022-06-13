ВСУ уничтожили три вражеских Града, которыми россияне обстреливали Северодонецк
В Луганской области Силы специальных операций в сотрудничестве с Национальной гвардией Украины сожгли три вражеских Града. Ими россияне обстреливали Северодонецк.
Об этом сообщили ССО в социальных сетях.
— При разведке тылов противника на Северодонецком направлении операторы ССО обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 Град. Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций сил обороны, — отметили ССО.
Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777.
Те уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО, еще одна установка повреждена.
Кроме того, в районе Изюма в Харьковской области зенитные ракетные Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ССО