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Факты / Украина

ВСУ уничтожили три вражеских Града, которыми россияне обстреливали Северодонецк

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
луганщина

В Луганской области Силы специальных операций в сотрудничестве с Национальной гвардией Украины сожгли три вражеских Града. Ими россияне обстреливали Северодонецк.

Об этом сообщили ССО в социальных сетях.

— При разведке тылов противника на Северодонецком направлении операторы ССО обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 Град. Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций сил обороны, — отметили ССО.

Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777.

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Те уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО, еще одна установка повреждена.

Кроме того, в районе Изюма в Харьковской области зенитные ракетные Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

ИсточникССО

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