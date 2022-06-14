Июнь, 14 в 11:11

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что статуса кандидата на членство в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а затем уже Украина и Молдова.

Об этом он заявил на заседании правительства.

— Если кому-то и принадлежит статус кандидата в ЕС, то принадлежит Грузии, а уже потом Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должно быть предоставлено, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса! – заявил он.

Гарибашвили считает, что Грузия заслужила этот статус 30-летней борьбой на пути строительства демократии и реформами последних девяти лет.

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– Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса, – говорит Гарибашвили.

Он добавил, что в случае отказа в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе страна продолжит проведение реформ и не изменит объявленный курс на интеграцию с Европой.

Напомним, что 28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз по спецпроцедуре. Следом за ней Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта.

Кроме того, издание Politico со ссылкой на свой источник сообщило, что Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

По словам источника, комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС.

9 июня лидеры фракций Европарламента выступили с призывом к саммиту Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление, а относительно Грузии попросили работать над таким статусом.

Источник: Грузия Online