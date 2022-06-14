Карта боевых действий на 14.06.2022 – ситуация на фронте
14 июня российские военные не прекращают наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.
Карта боевых действий в Украине на 14.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях украинская сторона существенных изменений в деятельности подразделений Вооруженных сил Беларуси не зафиксировала.
На Северском направлении враг усилил двумя батальонными тактическими группами воздушно-десантных войск подразделения 1 танковой армии Западного военного округа, что прикрывают границу с Украиной в Брянской и Курской областях.
Кроме того, российские захватчики обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
В районе населенного пункта Середина Буда Сумской области россияне разведывали ситуацию с помощью беспилотника.
На Харьковском направлении армия РФ ведет позиционную оборону и прилагает все усилия, чтобы помешать продвижению подразделений Сил обороны к госгранице.
Районы населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка оккупанты обстреляли, привлекая, в частности, армейскую авиацию.
На Славянском направлении российские военные пытаются установить полный контроль над Богородичным и развить наступления на Славянск.
Под огнем вражеской артиллерии находятся Дибровное, Карнауховка, Новая Дмитровка и Вернополье.
Перегруппируют россияне войска и для развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск на Лиманском направлении.
Усилил враг ориентировочно двумя батальонными тактическими группами группировки в районе населенных пунктов Кременная – Рубежное на Северодонецком направлении.
14 июня армия РФ штурмует областной центр при поддержке артиллерии и пытается закрепиться в центральной части города.
Под огнем вражеской артиллерии находятся позиции украинских войск в районах населенных пунктов Видродження, Новолуганское и Бахмут на Бахмутском направлении.
Достигнув частичного успеха, оккупанты закрепляются в селе Видродження и дальше штурмуют направление Видродження – Вершина.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг усилил применение авиации и артиллерии, чтобы сковать украинские войска.
На Южнобужском направлении россияне удерживают занятые рубежи и пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.
На Криворожском направлении оккупанты заминировали побережье реки Ингулец вдоль рубежа Давыдов Брод – Калининское.
А в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, что на Николаевском направлении, россияне развернули до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии.
В акватории Черного моря в готовности находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Потери РФ на 14 июня 2022
- личного состава – около 32,5 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 434 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 3 503 (+11),
- артиллерийских систем – 721 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 229 (+3),
- средств противовоздушной обороны – 97,
- самолетов – 213,
- вертолетов – 179 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатых ракет – 125,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 473 (+13),
- специальной техники – 54.
Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW