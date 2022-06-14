Июнь, 14 в 12:12

14 июня российские военные не прекращают наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Карта боевых действий в Украине на 14.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях украинская сторона существенных изменений в деятельности подразделений Вооруженных сил Беларуси не зафиксировала.

На Северском направлении враг усилил двумя батальонными тактическими группами воздушно-десантных войск подразделения 1 танковой армии Западного военного округа, что прикрывают границу с Украиной в Брянской и Курской областях.

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Кроме того, российские захватчики обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

В районе населенного пункта Середина Буда Сумской области россияне разведывали ситуацию с помощью беспилотника.

На Харьковском направлении армия РФ ведет позиционную оборону и прилагает все усилия, чтобы помешать продвижению подразделений Сил обороны к госгранице.

Районы населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка оккупанты обстреляли, привлекая, в частности, армейскую авиацию.

На Славянском направлении российские военные пытаются установить полный контроль над Богородичным и развить наступления на Славянск.

Под огнем вражеской артиллерии находятся Дибровное, Карнауховка, Новая Дмитровка и Вернополье.

Перегруппируют россияне войска и для развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск на Лиманском направлении.

Усилил враг ориентировочно двумя батальонными тактическими группами группировки в районе населенных пунктов Кременная – Рубежное на Северодонецком направлении.

14 июня армия РФ штурмует областной центр при поддержке артиллерии и пытается закрепиться в центральной части города.

Под огнем вражеской артиллерии находятся позиции украинских войск в районах населенных пунктов Видродження, Новолуганское и Бахмут на Бахмутском направлении.

Достигнув частичного успеха, оккупанты закрепляются в селе Видродження и дальше штурмуют направление Видродження – Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг усилил применение авиации и артиллерии, чтобы сковать украинские войска.

На Южнобужском направлении россияне удерживают занятые рубежи и пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

На Криворожском направлении оккупанты заминировали побережье реки Ингулец вдоль рубежа Давыдов Брод – Калининское.

А в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, что на Николаевском направлении, россияне развернули до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии.

В акватории Черного моря в готовности находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 14 июня 2022

личного состава – около 32,5 тыс. (+200),

танков ‒ 1 434 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3 503 (+11),

артиллерийских систем – 721 (+3),

реактивных систем залпового огня – 229 (+3),

средств противовоздушной обороны – 97,

самолетов – 213,

вертолетов – 179 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 473 (+13),

специальной техники – 54.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW