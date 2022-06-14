Когда потеряли надежду увидеть живым: пропавшего мужчину из Ирпеня нашла банковская работница

Июнь, 14 в 17:49

Банковская работница нашла мужчину, которого семья искала полтора месяца. Это произошло в Киевской области. История как из кино.

Семья Тарасенко из Ирпеня. Когда фронт был уже близко, женская часть семьи решила уезжать на Запад. Глава семьи Николай Иванович наотрез отказался.

– Сказал, что я буду здесь, в Ирпене. К нему приходили волонтеры, приносили еду, воду, мы были на постоянной связи, — рассказывает жена Татьяна Петровна.

Но 12 марта по Facebook разлетаются легендарные фото, как через Романовский мост эвакуируют людей из Приирпенья. И дочь, будучи в эвакуации, узнала на фото отца. Его переводил военный под руку. Бросились искать, куда же отца перевезли.

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– В тот же день сын с зятем поехали на вокзал, искали повсюду, не нашли. И тогда мне позвонили из полиции, что документы его нашли и телефоны. Я уехала на следующий день, забрала вещи, было все, кроме паспорта, – рассказывает Татьяна Петровна.

Как выяснилось, у мужчины никогда не было мобильного телефона, потому что он чернобылец, имеющий проблемы со здоровьем, плохо видит. Дома у них был стационарный. А при себе у Николая Ивановича всегда была бумажка, на которой написаны номера жены и троих детей. Тогда во время эвакуации в хаосе произошла путаница.

– Один человек переводил через мост, а другой вызвался нести сумку. И сумка с вещами, телефонами, документами, сигаретами, что для него было очень важно, потерялась. Потом очутилась в полиции. Пропал человек, какие угодно мысли. Где-то бывает подбирают инвалидов и тогда… я очень боялась, чтобы не заставили попрошайничать, – рассказывает Татьяна Петровна.

Мужчину искали по всем волонтерским центрам, приютам, церквям, больницам, написали объявления в соцсетях. Но никакой информации. Так прошло полтора места. Домой в Ирпень мужчина вернуться не мог, ведь еще до конца марта город был под обстрелами, а затем продолжалось разминирование.

Между тем Анну Шмагай из Фастовского отделения Приватбанка отправили в местный дом престарелых, где временно приютили эвакуированных. Она оформляла банковские карты для получения денежной помощи вынужденным переселенцам.

– Мы работали на выезде. Там было организовано временное убежище для эвакуированных украинцев. И вот в процессе открытия карты одному мужчине у нас завязался разговор. И выяснилось, что этот человек потерял все свои вещи во время эвакуации. Он не помнил никаких контактов своих родных. Было больно видеть, как плачет седой мужчина, и я не смогла пройти мимо и захотела ему помочь, – рассказывает Анна.

Это был Николай Иванович. Анна разговорилась со стареньким заплаканным мужчиной и смогла через доступные системы найти контакты жены, набрала ее со своего телефона.

– Я нашла его жену, мне удалось связаться с ней по телефону, и уже на следующий день сын смог приехать и забрать его. Семья объединилась, и я очень рада, что эта история среди войны закончилась благополучно, — говорит работница банка.

Для старика это было счастьем.