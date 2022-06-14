Июнь, 14 в 18:08

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что сейчас Украина получила только 10% вооружения, которое запросила у Запада.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

Маляр подчеркнула, что Украина не может ждать западного вооружения очень долго, ведь ситуация у нас довольно сложная.

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По ее словам, Украина не просто так просит определенные виды вооружения, ведь видит, чем именно воюет Россия против нашего народа. Маляр также отметила, что враг прилагает все усилия, чтобы сорвать поставки оружия для ВСУ.

— На сегодняшний день в разных странах мира работает российская агентура, чтобы срывать эти договоренности, которые уже есть — чтобы не произошло самих поставок оружия Украине. Со стороны РФ идет серьезное противодействие, – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что от того, что Украина раньше просила у партнеров, наши вооруженные силы получили около 10%.

– Украина ежедневно тратит около пяти-шести тысяч артиллерийских снарядов. Россия тратит в десять раз больше, — отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее она рассказала, что российская армия испытывает новые образцы вооружения.

Фото: Генштаб ВСУ