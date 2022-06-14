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Факты / Украина

На севере Киевской области слышны взрывы — что происходит

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
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На севере Киевской области слышны взрывы — что происходит
Фото: Depositphotos

14 июня на севере Киевской области слышны взрывы.

Отметим, что воздушная тревога уже была отменена почти во всех областях Украины, в том числе в Киевской области.

Официальных комментариев о ситуации в городе и области пока не поступало.

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Кроме того, 14 июня взрывы были слышны в Тернопольской и Львовской областях. В регионах работала противовоздушная оборона.

Взрывы слышали и жители Хмельницкой области. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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