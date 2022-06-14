На севере Киевской области слышны взрывы — что происходит
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Фото: Depositphotos
14 июня на севере Киевской области слышны взрывы.
Отметим, что воздушная тревога уже была отменена почти во всех областях Украины, в том числе в Киевской области.
Официальных комментариев о ситуации в городе и области пока не поступало.
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Кроме того, 14 июня взрывы были слышны в Тернопольской и Львовской областях. В регионах работала противовоздушная оборона.
Взрывы слышали и жители Хмельницкой области. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.
Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.