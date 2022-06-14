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Факты / Украина

Скоро, после учений: Германия отправит Украине самоходные гаубицы

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Крістіне Ламбрехт
Фото: Getty Images

Обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено в ближайшее время.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. По ее словам, потом оружие можно будет доставить в Украину. Однако она не уточнила, когда именно отправят гаубицы.

Германия хочет предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов Бундесвера. Кроме того, правительство ФРГ вместе с США занимается подготовкой поставок реактивных систем залпового огня, в которых очень нуждается украинская армия.

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Отметим, что Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении Бундесвера и может поражать цели на расстоянии 40 км.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что он слишком медлил с поставками вооружения, ранее обещанного Украине.

По его словам, в Украину поедет все оружие, которое обещали. Кроме того, осенью этого года Украина должна получить от Германии современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Источник: Bild
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