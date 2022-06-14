Июнь, 14 в 16:22

Обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено в ближайшее время.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. По ее словам, потом оружие можно будет доставить в Украину. Однако она не уточнила, когда именно отправят гаубицы.

Германия хочет предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов Бундесвера. Кроме того, правительство ФРГ вместе с США занимается подготовкой поставок реактивных систем залпового огня, в которых очень нуждается украинская армия.

Сейчас смотрят

Отметим, что Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении Бундесвера и может поражать цели на расстоянии 40 км.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что он слишком медлил с поставками вооружения, ранее обещанного Украине.

По его словам, в Украину поедет все оружие, которое обещали. Кроме того, осенью этого года Украина должна получить от Германии современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.