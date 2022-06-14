Июнь, 14 в 6:37

В Одесской области представители подразделений муниципального караула и пограничной службы задержали двух ныряльщиков.

Как отмечают в Оперативном командовании Юг, экстремалов обнаружили во время патрулирования побережья.

– Местные жители продолжают испытывать судьбу. Мужчины охотились за моллюсками, несмотря на предупреждение, запрет и опасность, – отмечают в ОК Юг.

Мужчин передали в Службу безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.

Сейчас смотрят

Как отмечают в Оперативном командовании, на такой шаг патрульные пошли, учитывая специфику их деятельности, в частности, в условиях правового режима военного положения.

Напомним, что три дня назад в Одесской области на мине подорвался мужчина, который вместе с семьей пришел отдохнуть на пляж.

Кроме того, повестки для прохождения медкомиссии вручили паре, которая занималась интимом на одном из пляжей Одессы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг