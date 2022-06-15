Июнь, 14 в 21:55

США передадут больше ракетных систем залпового огня в Украину, чем четыре системы, о которых говорилось ранее.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Сообщается, что правительство США направит дополнительные ракетные системы залпового огня (РСЗО) в Украину, заявил старший представитель Пентагона по вопросам политики, поскольку украинские власти запросили десятки систем, чтобы противостоять наступлению России на Востоке страны.

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Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал, заявил на конференции по безопасности, проводимой Центром новой американской безопасности в Вашингтоне, что “абсолютно справедливо” сказать, что четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы M142, или HIMARS, отправленные в Украину на данный момент, являются лишь началом.

— Мы собираемся предоставить украинцам все необходимое для поражения целей на украинской территории, — сказал Кал, назвав отправленное на данный момент оружие “начальным траншем”.

Ранее американские официальные лица, включая Кала, заявляли, что США могут направить дополнительные HIMARS после того, как украинские войска продемонстрируют, что они могут эффективно их использовать. Они уже около двух недель проходят подготовку в рамках трехнедельного курса.

Украина запрашивала это оружие в течение нескольких месяцев, считая его важным для достижения чего-то близкого к паритету против российской армии, которая в значительной степени полагается на артиллерию.

Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что им необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня, чтобы иметь хоть какой-то паритет в сопротивлении российскому наступлению. Лондон также пообещал поставить аналогичное оружие.

Колин Кал добавил, что по его мнению, президент России Владимир Путин не удовлетворится простым захватом части восточной Украины, после того как весной этого года ему не удалось свергнуть правительство в Киеве.

— Есть небольшая доля того, что он говорит тихо вслух, когда речь идет о его имперских амбициях, — сказал Колин Кал.

Колин Кал сказал, что “нарратив СМИ” сейчас таков, что русские добиваются успехов на Востоке Украины, и “в какой-то степени это правда”. Однако успехи носят постепенный характер и сопровождаются большими потерями с обеих сторон.