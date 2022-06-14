Июнь, 14 в 15:28

Россия экономит высокоточные ракеты, поэтому выпускает по Украине устаревшие советские образцы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он рассказал, что РФ все чаще использует советские типы ракет — Х-59 и Х-22.

– В последнее время сохраняется тенденция экономии Россией дорогих высокоточных ракет. И сейчас враг все чаще применяет советские типы ракет – Х-59 и Х-22. Последняя – одна из самых разрушительных ракет. Масса ее боевой части составляет 900 кг. Она оставляет после себя большие разрушения. Эта ракета имеет существенный большой недостаток – она не всегда попадает в цель. Поэтому очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры с человеческими жертвами, – объяснил спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат также добавил, что российская авиация уже около двух месяцев не залетает на территорию Украины, которую контролируют ВСУ.

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По его словам, враг применяет авиацию дистанционно — с территории Беларуси и Черного моря. Прежде всего, это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по территории Украины высокотехнологичные ракеты, стоимость которых оценивается в миллионы долларов.