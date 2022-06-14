Чтобы не воевать: оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к ПВО

Июнь, 14 в 14:31

На Донетчине российские оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу противовоздушной обороны.

По информации Главного управления разведки Украины, чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной.

Захватчики сняли с боевых машин Тор-М2У блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов.

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Но в пункте приема металлолома оккупанты назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая сразу сообщила о “бизнесменах” в так называемое МГБ “ДНР”.

Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты-бизнесмены продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.

Военная разведка Украины также обнародовала список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, которая действует на Донецком направлении.

Фото: Главное управление разведки