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Факты / Украина

В Новой Каховке раздаются взрывы: ВСУ могли взорвать склад боеприпасов РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном городе Новая Каховка (Херсонская область) во вторник, 14 июня, раздаются взрывы.

Об этом пишут местные СМИ и пользователи социальных сетей.

Есть пока неподтвержденная информация, что Вооруженные силы Украины ударили по складу боеприпасов российских оккупантов. И сейчас в городе происходит их детонация, поэтому местные жители и слышат взрывы.

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Стоит отметить, что сегодня днем было слышно взрывы во временно оккупированном Херсоне. Появилась информация, что в городе возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль местного гауляйтера Владимира Сальдо. Однако впоследствии коллаборант вышел на связь и заявил, что он еще жив.

На днях сообщалось, что украинские войска в Херсонской области ведут контрнаступление на трех направлениях и освободили от оккупантов поселок Таврический.

По состоянию на 14 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное в Херсонской области враг развернул до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии.

Источник: Мост-Херсон

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