В Новой Каховке раздаются взрывы: ВСУ могли взорвать склад боеприпасов РФ
Во временно оккупированном городе Новая Каховка (Херсонская область) во вторник, 14 июня, раздаются взрывы.
Об этом пишут местные СМИ и пользователи социальных сетей.
Есть пока неподтвержденная информация, что Вооруженные силы Украины ударили по складу боеприпасов российских оккупантов. И сейчас в городе происходит их детонация, поэтому местные жители и слышат взрывы.
Стоит отметить, что сегодня днем было слышно взрывы во временно оккупированном Херсоне. Появилась информация, что в городе возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль местного гауляйтера Владимира Сальдо. Однако впоследствии коллаборант вышел на связь и заявил, что он еще жив.
На днях сообщалось, что украинские войска в Херсонской области ведут контрнаступление на трех направлениях и освободили от оккупантов поселок Таврический.
По состоянию на 14 июня в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное в Херсонской области враг развернул до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии.
Источник: Мост-Херсон