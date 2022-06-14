Июнь, 14 в 18:00

В городе Золочев (Львовская область) возросло количество пострадавших от падения обломков российской ракеты.

Как проинформировал глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, пострадали шесть человек. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

– Количество пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении, – отметил Козицкий.

Как известно, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Львовской области, а именно по городу Золочев. Ракету оккупантов сбили над Золочевом украинские силы ПВО (противовоздушной обороны).

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В то же время в результате падения обломков ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры – кирпичный завод.

Сначала сообщалось, что в результате падения ракетных обломков пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивали как легкое и средней тяжести.

Известно, что российские оккупанті запускали ракету с юго-восточного направления.

По состоянию на вечер 14 июня количество пострадавших выросло до шести человек.

В целом, силы ПВО Украины сбили сегодня российские ракеты над Львовской, Хмельницкой и на границе Киевской и Черниговской областей.

Источник: Максим Козицкий

Фото: Воздушное командование Запад