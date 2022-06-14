У оккупантов есть оружие, но нет кадров: Ким о ситуации на Николаевщине
В Николаевской области у российских оккупантов есть много оружия. Но им не хватает кадров, которые умеют стрелять.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
— В Николаевской области российские захватчики постоянно пополняют запасы оружия, реактивных систем, ствольной артиллерии, которые были уничтожены нашими защитниками. Но важнее то, что у них дефицит кадров, которые умеют стрелять, то есть людей. Их военные не хотят воевать, – объяснил он.
По словам Кима, издалека россияне еще стреляют из артиллерии и реактивных систем залпового огня, потому что это, по их мнению, безопасно. А когда дело доходит до близкого контакта, то убегают, потому что боятся.
Но глава Николаевской области подчеркнул, что это не уменьшает опасности со стороны оккупантов. Они все равно пополняют свои резервы и продолжают обстреливать города и села.
Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщали, что на Николаевском направлении в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области россияне развернули до двух реактивных батарей и около одной батареи ствольной артиллерии.
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Фото: Генштаб ВСУ