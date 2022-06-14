Июнь, 14 в 19:24

Информация об окончании у Украины обычного оружия не соответствует действительности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с датской прессой 14 июня.

Журналист спросил, что планирует обсуждать Киев на встрече министров обороны НАТО 15 июня, так как, по мнению представителя СМИ, по некоторым сообщениям, у Украины заканчивается даже обычное оружие.

Сейчас смотрят

– Я не знаю, откуда у вас сообщения, что обычное оружие у нас заканчивается. Это не соответствует реальности. У нас достаточно оружия, но у нас недостаточно оружия, которое бы действовало на ту дистанцию, которая нам важна, чтобы уменьшить преимущество техники Российской Федерации. У нас недостаточно бронированной техники, поэтому мы теряем людей. Это самая большая проблема. Для кого эта земля, если не будет людей? – сказал президент.

Он напомнил, что ранее Украина призвала закрыть небо авиацией НАТО. После отказа Украина просила предоставить авиацию, чтобы самостоятельно отразить атаку российского нашествия. После того, как и эта помощь не поступила, Украина попросила системы ПВО, которые есть и в странах Европы.

— Мы очень ожидаем такого решения, очень ожидаем поддержки со стороны европейцев, потому что для нас сегодня это вопиющий факт: 10-15 крылатых ракет ежедневно попадают по нашей земле, в гражданские кварталы. Не сложно посчитать, что 300 ракет могут быть использованы за один месяц, сколько человек может погибнуть. Поэтому если вы не можете закрыть небо, то мы просим предоставить ПВО, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины рассказал, будут ли атаковать ВСУ территории России, если западные партнеры предоставят Киеву дальнобойное оружие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на украинских территориях.