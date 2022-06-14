Июнь, 14 в 18:10

Украина не будет атаковать гражданские цели на территории Российской Федерации, если западные партнеры предоставят огневые системы для атак на территорию более 100 км.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время беседы с датскими журналистами.

Его спросили, обстреливала ли бы Украина территории России, если бы страны Запада предоставили Киеву более дальнобойное оружие.

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– Нет. Нам не интересен обстрел гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные люди, это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что во многих местах, где сосредоточены вооруженные силы Украины, расстояние между украинскими и российскими войсками составляет более 100 км.

– Где-то есть 100, 140 км и больше. У нас большое государство, по территории мы самые большие в Европе. Поэтому для того, чтобы уменьшить эту дистанцию, нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс, потому что для меня это не ресурс, это живые люди. Поэтому я очень хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой. Мы не можем бросать просто людей, нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию. Все очень просто, мы работаем на нашей земле, на наших оккупированных территориях, а не на территории России, – сказал президент Украины.

В конце мая возникла новая тема обсуждения между Вашингтоном, Киевом и Москвой о том, будет ли передача оружия со стороны США в Украину способствовать тому, чтобы американские РСЗО атаковали территории России. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его страна не будет передавать Украине системы, которые могли бы долететь до России. В то же время, со стороны украинских властей США получили заверения, что использование этого оружия против территорий РФ происходить не будет.

Ранее Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию и помочь украинцам с наступательным вооружением. По его словам, без соответствующего оружия война только затягивается, а жертвы увеличиваются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

Смотрите интерактивную онлайн карту боевых действий на украинских территориях.