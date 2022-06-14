Июнь, 14 в 12:37

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении в государственной измене командиру российского фрегата Адмирал Макаров Григорию Брееву, предавшему Украину в 2014 году.

Как отметили в пресс-службе ГБР, на момент захвата Крыма Россией Бреев занимал должность капитана 2 ранга воинской части, которая дислоцировалась на полуострове.

Он отказался передислоцироваться на территорию Николаевской области, предал присягу и остался в захваченном РФ Крыму.

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Бреев, выходец из Винницкой области, присягнул российским вооруженным силам, после чего продолжил службу в Черноморском флоте РФ. Сегодня он командир фрегата Адмирал Макаров.

По данным следствия, этот корабль совершал ракетные удары по Одессе и Николаеву.

– Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе, — отметили в ГБР.

Следователи ведомства собрали достаточно доказательств и сообщили Брееву о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

В начале мая в СМИ появилась информация, что Вооруженные силы Украины подбили российский фрегат Адмирал Макаров украинскими ракетами Нептун. В то же время в Пентагоне не подтвердили эти данные.

В конце мая в Оперативном командовании Юг информировали, что корабль Адмирал Макаров вышел из Севастополя в Черное море.