Арестович: ВСУ “подрезают” Изюм с запада

Июнь, 15 в 23:20

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что Вооруженные силы Украины “подрезают” Изюм с запада.

Об этом он сказал в эфире Фейгин Live в среду, 15 июня.

– В районе Изюма – интересные перемены. Наши войска “подрезают” Изюм с запада, двигаются к Изюму. Чтобы создать угрозу, как минимум – заставить перекинуть силы, достать артиллерией поставки группировок стоящей севернее российской артиллерии в районе Каменки. Так, периодически двигаясь и работая, мы можем навязать им контрбатарейную борьбу, – пояснил Арестович.

По его словам, таким образом ВСУ ослабляют давление от Изюма на Славянск.

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– Такие действия мы можем себе позволить. Мы не можем еще позволить себе пока перерезать, но отвлекать, заставлять разворачиваться, вводить резервы раньше, чем планировалось – можем, – рассказал он.

В то же время Алексей Арестович отметил, что армия РФ продолжает давить на ВСУ на севере Харьковщины, пытаясь оттеснить нас к Харькову.