Июнь, 15 в 14:06

Цены на дизельное топливо стартуют преимущественно от 50-55 до 63 грн за литр, а газа – от 40 до 47 грн за литр. Стоимость колеблется в зависимости от областей Украины и сети, в которой владельцы автомобилей хотят заправиться горючим.

Так, самый дешевый бензин А-95 предлагают АЗС ОККО, WOG, Укрнефть, Shell, Mango, Укр-Петроль. На этих заправках можно приобрести газ по меньшей стоимости.

Если же оценивать цены на дизельное топливо по регионам, то дешевле всего в Николаевской, Черниговской и Полтавской областях, а самая высокая стоимость в Донецкой, Одесской и Винницкой областях.

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Газ обычно стоит дешевле, чем бензин и дизельное топливо. По состоянию на 15 июня, наименьшая стоимость газа в Полтавской, Николаевской и Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Харьковской, Ивано-Франковской, Волынской и Херсонской областях – преимущественно по 41,63-41,96 грн за литр.

Однако дороже газ стоит в Донецкой, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях — от 43,22 грн до 45,99 грн за один литр.