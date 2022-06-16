Генерал ВСУ спрогнозировал, когда ВСУ могут освободить захваченные Россией территории

Июнь, 15 в 22:09

Успешное контрнаступление ВСУ и освобождение захваченных территорий может завершиться к концу лета, если Украине предоставят все необходимое оружие.

Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командующий обороной Николаева с 24 февраля.

— Я, как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы предсказать это. Но то, что это не закончится быстро – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета. Где-то там мы проигрываем во времени, дадим им больше окопаться, да, это будет дольше. Здесь я никогда не брался прогнозировать, – говорит Марченко.

Генерал ВСУ также добавил, что он не думал, что ВСУ выстоит против такого количества войск, что было в Николаеве.

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— Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве. Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось, – говорит он.

Кроме того, генерал Марченко сообщил, что в вопросе переговоров с Россией пройдена “точка невозврата” из-за военных преступлений российских военных. К тому же у Украины сейчас есть уникальный шанс отстоять свою независимость и обеспечить будущее как свободной страны.

Он исключает предложения достичь мирного договора с РФ уступками относительно территорий.

Источник: Крим.Реалії