Июнь, 15 в 19:28

Президент Украины Владимир Зеленский и главы правительств Албании, Черногории и Северной Македонии приняли заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом говорилось в совместном заявлении лидеров государств 15 июня по итогам встречи Владимира Зеленского с премьер-министрами Албании Эди Рамой, Черногории Дританом Абазовичем и виртуально присутствующим главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

– Я благодарен всем за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, – сообщил Владимир Зеленский.

Он добавил, что все присутствующие на западе страны должны быть полноправными членами Евросоюза.

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– Мы соглашаемся с тем, что наши государства не являются конкурентами на этом европейском пути, а лишь усиливают возможности друг друга, – сказал президент Зеленский.

Он добавил, что данная встреча демонстрирует поддержку со стороны премьер-министров, а значит, и народов этих государств, территориальной целостности, суверенитета и курса Украины на полноправное членство в ЕС.

По словам украинского лидера, это также демонстрирует необходимость привлечения всех российских военных преступников к ответственности за то, что они сделали против Украины и против Европы.

– Мы соглашаемся, что эффективным тактическим ответом на российскую агрессию должна быть еще большая помощь Украине. Седьмой санкционный пакет должен быть таким же ощутимым для государства-агрессора, как и шесть предыдущих вместе, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Зеленский прокомментировал звучащие из Дании скептические сообщения о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Впоследствии стала известна дата объявления выводов по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе – это 17 июня.

Фото: Скриншот с видео/ Офис президента