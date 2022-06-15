Июнь, 15 в 9:44

15 июня российские оккупанты активно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, а также гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 15.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях ведут разведку и оборудуют позиции до семи батальонов Вооруженных сил Беларуси.

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На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопычь, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области, а также разведывал ситуацию с помощью беспилотника вблизи города Середина-Буда Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения армии РФ пытались не допустить дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе при поддержке вертолетов армейской авиации.

Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Перемога, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов, Замуловка и нанесли авиаудар вблизи Мосьпаново. Бои в районе Рубежного продолжаются.

На Славянском направлении основные усилия россияне прилагают для продолжения наступления на Славянск.

Оккупанты обстреляли из артиллерии Шевелевку, Вернополье, Грушеваху, Новую Павловку, нанесли авиаудар вблизи Гусаровки и наступают в направлении Краснополья.

Штурмовые действия в районах Богородичного и Долины украинские защитники отбили.

Под огнем вражеской артиллерии на протяжении суток были населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи на Донецком направлении, а также гражданская инфраструктура недалеко от Сидорово, Маяков и Закотного на Лиманском направлении.

На Северодонецком направлении войска РФ обстреливали украинские позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Обстреляли россияне гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновки, Боровского, Метелкино и нанесли авиаудар вблизи Белой Горы.

Тем временем украинские военные успешно отражают попытки штурмовых действий РФ в Северодонецке и Тошковке.

На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы позиций ВСУ в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска и ударил из авиации вблизи Устиновки.

Наступление российских военных в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери, отошел и перегруппировывается для возобновления наступления.

Понесла потери и отошла на ранее занятые позиции армия РФ после штурмовых действий в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Сейчас оккупанты штурмуют район Врубовки.

Отразили наступление и заставили российских захватчиков отойти украинцы и в районе населенного пункта Шевченко на Новопавловском направлении.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Червоное, Новоселка и нанесли авиаудар недалеко от Каменского.

На Южнобужском направлении враг атаковал Тополиное, Лепетиху, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево и нанес авиаудар вблизи Князевки.

В акватории Черного моря у РФ готовы к применению три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 15 июня 2022

личного состава – около 32 750 (+250),

танков ‒ 1 440 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 3 528 (+25),

артиллерийских систем – 722 (+1),

реактивных систем залпового огня – 230 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 97,

самолетов – 213,

вертолетов – 179 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатых ракет ‒ 129 (+4),

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 485 (+12),

специальной техники – 55 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.