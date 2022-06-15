Карта боевых действий на 15.06.2022 – ситуация на фронте
15 июня российские оккупанты активно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, а также гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 15.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях ведут разведку и оборудуют позиции до семи батальонов Вооруженных сил Беларуси.
На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопычь, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области, а также разведывал ситуацию с помощью беспилотника вблизи города Середина-Буда Сумской области.
На Харьковском направлении подразделения армии РФ пытались не допустить дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе при поддержке вертолетов армейской авиации.
Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Перемога, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов, Замуловка и нанесли авиаудар вблизи Мосьпаново. Бои в районе Рубежного продолжаются.
На Славянском направлении основные усилия россияне прилагают для продолжения наступления на Славянск.
Оккупанты обстреляли из артиллерии Шевелевку, Вернополье, Грушеваху, Новую Павловку, нанесли авиаудар вблизи Гусаровки и наступают в направлении Краснополья.
Штурмовые действия в районах Богородичного и Долины украинские защитники отбили.
Под огнем вражеской артиллерии на протяжении суток были населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи на Донецком направлении, а также гражданская инфраструктура недалеко от Сидорово, Маяков и Закотного на Лиманском направлении.
На Северодонецком направлении войска РФ обстреливали украинские позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Обстреляли россияне гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновки, Боровского, Метелкино и нанесли авиаудар вблизи Белой Горы.
Тем временем украинские военные успешно отражают попытки штурмовых действий РФ в Северодонецке и Тошковке.
На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы позиций ВСУ в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска и ударил из авиации вблизи Устиновки.
Наступление российских военных в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери, отошел и перегруппировывается для возобновления наступления.
Понесла потери и отошла на ранее занятые позиции армия РФ после штурмовых действий в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Сейчас оккупанты штурмуют район Врубовки.
Отразили наступление и заставили российских захватчиков отойти украинцы и в районе населенного пункта Шевченко на Новопавловском направлении.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Червоное, Новоселка и нанесли авиаудар недалеко от Каменского.
На Южнобужском направлении враг атаковал Тополиное, Лепетиху, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево и нанес авиаудар вблизи Князевки.
В акватории Черного моря у РФ готовы к применению три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Потери РФ на 15 июня 2022
- личного состава – около 32 750 (+250),
- танков ‒ 1 440 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 3 528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 230 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 97,
- самолетов – 213,
- вертолетов – 179 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет ‒ 129 (+4),
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 485 (+12),
- специальной техники – 55 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.