Июнь, 15 в 7:47

15 июня украинские военные успешно отражают попытки штурма россиян в Северодонецке и Тошковке, где сейчас ведутся бои.

Кроме того, Вооруженные силы Украины, нанеся потери российским войскам, заставили их отойти от четырех населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне обстреляли украинские позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Под вражеским огнем была также гражданская инфраструктура в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Устиновки, Боровского, Метелкино.

Вблизи Белой Горы и Устиновки россияне нанесли авиаудар.

Под артобстрелами находятся позиции ВСУ в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска на Бахмутском направлении.

– Однако наступление россиян в районе Николаевки благодаря действиям украинских воинов захлебнулось. Враг понес потери, отошел и перегруппировывается для возобновления наступления, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Понеся потери, российские захватчики отошли на ранее занятые позиции после штурмовых действий в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое.

Отразили наступление и заставили врага отойти украинские военные и в районе населенного пункта Шевченко на Новопавловском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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