Июнь, 15 в 18:29

Оккупационные войска РФ имеют проблемы с пополнением своих потерь среди личного состава, а набор новых военнослужащих провален.

Как свидетельствует новый перехват Главного управления разведки Министерства обороны, те, кого все же удается присоединить к службе в ВС РФ, со временем отказываются воевать против Украины.

– Приехало 90 человек курильских. Они здесь в ах… (шокированы, – Ред.). Сегодня половина отказалась, – говорит один из российских оккупантов.

Кроме того, военные страны-агрессора обсуждают, как потеряли на поле боя товарищей и отсутствие лечения.

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В частности, двое российских военных говорят, что потеряли одного своего товарища, который, вероятно, умер.

– 200 вероятно. Сегодня искали целый день, найти не могли. Завтра пойдем снова искать. Их трое сбежали чуть ли не в лес. Мы ходили туда. Нет. Мы их увели 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов чуть не в лес побежал. И еще двое, – говорят военные страны-агрессора.

Другой оккупант из вооруженных сил России говорит, что “сейчас так будет повсюду”. Он также рассказывает, что после ранения постоянно перемещается из одного госпиталя в другой.

– То под Белгородом, то в Питере. Сейчас в Мулино нахожусь под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем к по… (безразлично, — Ред.). Вон, в Питере как академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ проделали и все. Больше из них… (ничего, — Ред.). Нет лечения… Жопа…, — жалуется оккупант.

Накануне украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, из которого стало известно, что в России массово отказываются идти воевать против Украины.

Источник: ГУР МО

Фото: Генштаб ВСУ