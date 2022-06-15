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Факты / Мир

Реактивные системы HIMARS скоро вступят в бой, ВСУ заканчивают обучение — Пентагон

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Реактивные системы HIMARS скоро вступят в бой, ВСУ заканчивают обучение — Пентагон
Фото: Getty Images

Пентагон разделяет обеспокоенность украинцев по поводу неравных возможностей в артиллерийской дуэли на востоке Украины. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

По словам замминистра обороны, украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS.

— Это правда, что у россиян значительно больше артиллерийских возможностей, – отметил он, подчеркнув, что Украина зависела от артиллерийских систем советской эпохи, тогда как возможности поставок таких систем в Украину были сильно ограничены. Именно поэтому, пояснил Каль, было принято решение перейти на поставки артиллерийских систем, используемых в странах НАТО.

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Представитель военного ведомства сказал, что сейчас украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и что эти системы скоро вступят в бой.

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Источник: Голос Америки
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