Июнь, 15 в 18:25

Министр обороны Алексей Резников заявил в эфире польского телеканала Polsat News, что польские самоходные артиллерийские установки Краб эффективно помогают ВСУ уничтожать колонны российской техники. В то же время, по его словам, Украина нуждается в дальнейшей помощи Запада, чтобы остановить РФ.

– Польские Крабы начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты, – подчеркнул министр.

Он добавил, что Украине удастся выстоять в войне с Россией, и является важным, чтобы и запад выстоял.

– Нас хотели преодолеть, давали нам 72 часа – им это не удалось. Они (РФ – Ред.) не смогут этого сделать через 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники – Ред.) не сдались, а мы не устанем, – утверждает глава Минобороны.

Резников отмечает, что если Украина не остановит россиян с помощью стран Запада, следующей страной, куда они придут, будет Польша.

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– Ваши ребята не погибают на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве, – подчеркнул он.

Ранее Украина подписала с Польшей контракт на сумму 2,7 млрд злотых (около 650 млн долл.) по приобретению самоходных артиллерийских установок Krab.