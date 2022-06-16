Июнь, 15 в 22:32

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли утверждает, что в среду, 15 июня, украинские военные завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS. Он пообещал, что до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.

Об этом Милли заявил по итогам заседания третьей Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн-3.

– До конца месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины, – сказал он.

Как отметил американский генерал, на сегодняшний день США обеспечили обучение:

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420 украинцев на гаубицах М777,

300 украинцев на самоходных гаубицах М109,

129 украинцев на бронетранспортерах М113,

100 – на беспилотниках,

60 – на HIMARS.

Также во время брифинга озвучили общий объем военной помощи Украине от США:

более 60 тыс. Javelin,

более 5 тыс. Stinger,

более 700 дронов Switchblade,

20 вертолетов Ми-17,

сотни тысяч боеприпасов для стрелкового оружия.

Американский генерал подчеркивает, что в целом Украина получила от международных партнеров 97 тыс. противотанковых систем, что “больше, чем танков по всему миру”.