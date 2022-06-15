Украина должна получить больше тяжелого вооружения — Столтенберг

Июнь, 15 в 7:44

После вторжения России в Украину НАТО должен повысить степень своей готовности и укрепить потенциал вооружений вдоль всей восточной границы, заявил во вторник глава военного альянса.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг после неформальных переговоров в Нидерландах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидерами Дании, Польши, Латвии, Румынии, Португалии и Бельгии выступил в преддверии более широкого саммита НАТО в Мадриде в конце месяца.

— В Мадриде мы договоримся о значительном укреплении нашей позиции. Сегодня вечером мы обсудили необходимость более надежного и боеспособного передового присутствия, а также еще более высокой степени готовности, в том числе размещения оборудования и припасов заранее, — сообщил Йенс Столтенберг.

Также Столтенберг заявил о необходимости предоставления Украине больше тяжелого вооружения, чтобы страна была способна противостоять российскому вторжению.

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– Украина должна получить больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины – это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины. Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению, – сказал Столтенберг.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал поддержку НАТО для Украины.