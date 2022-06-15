Украина должна получить больше тяжелого вооружения — Столтенберг
После вторжения России в Украину НАТО должен повысить степень своей готовности и укрепить потенциал вооружений вдоль всей восточной границы, заявил во вторник глава военного альянса.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг после неформальных переговоров в Нидерландах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидерами Дании, Польши, Латвии, Румынии, Португалии и Бельгии выступил в преддверии более широкого саммита НАТО в Мадриде в конце месяца.
— В Мадриде мы договоримся о значительном укреплении нашей позиции.
Сегодня вечером мы обсудили необходимость более надежного и боеспособного передового присутствия, а также еще более высокой степени готовности, в том числе размещения оборудования и припасов заранее, — сообщил Йенс Столтенберг.
Также Столтенберг заявил о необходимости предоставления Украине больше тяжелого вооружения, чтобы страна была способна противостоять российскому вторжению.
– Украина должна получить больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины – это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины. Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению, – сказал Столтенберг.
Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал поддержку НАТО для Украины.
– Мы недостаточно сделали для защиты Украины, поддержки украинского народа для защиты его свободы и суверенитета. И потому я призываю вас, я прошу вас сделать гораздо больше для доставки оружия, артиллерии в Украину.
Где наше доверие, если Украина терпит неудачу? Можем ли мы представить, что Украина терпит неудачу, и мы вернемся к обычному режиму? Надеюсь, нет, – добавил он, – сказал Матеуш Моравецкий на неформальной встрече семи европейских государств НАТО в Гааге, как сообщает Аljazeera.