Июнь, 15 в 16:53

Германия собирается поставить Украине меньше реактивных систем залпового огня Mars II, чем пообещала ранее – речь идет всего о трех таких РСЗО.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Business Insider.

Как отмечается, министр обороны этой страны Кристин Ламбрехт должна объявить о новом плане на встрече министров обороны Европейского Союза. Так, ракетные установки должны передать Украине в августе-сентябре, перед этим украинские военные будут проходить соответствующее обучение.

Сейчас смотрят

Напомним, что изначально Берлин пообещал поставить Киеву четыре таких установки, теперь же речь идет лишь о трех – якобы потому, что у Германии нехватка боеприпасов.

Издание сообщает, что Берлин поставит системы только потому, что США собираются поставить дополнительные боеприпасы для систем. Также указывается, что у Германии лишь меньше половины РСЗО находятся в рабочем состоянии, новые при этом не выпускаются.

До этого стало известно, что правительство Германии свело военную поддержку Украины к минимуму. Так, в период с 30 марта по 26 мая в страну поступило лишь две партии оружия от немецкого правительства, в обеих партиях – лишь небольшие устройства.

Тем временем правительство Германии отказывается передавать свои танки Украине. В том числе там опасаются, что ВСУ используют их для наступления на Россию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что гаубицы из Германии должны прибыть к нам 22 июня, а зенитные установки – в июле и августе.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал 14 июня, что Берлин расширит военную помощь и предоставит Украине дополнительные единицы оружия.