Июнь, 15 в 17:32

На данный момент ставки в войне России против Украины слишком высоки, потому что украинские войска переживают решающий момент на поле боя.

Об этом на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 15 июня в Брюсселе заявил министр обороны США Ллойд Остин.

– Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя. Мы видим то, о чем нас предупреждал президент (Владимир, – Ред.) Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей Россия сконцентрировала свои усилия на Донбассе. Мы не можем недооценивать вызов, с которым столкнулась Украина, – сказал Ллойд Остин.

Глава Пентагона добавил, что лично благодарен за значительную помощь безопасности, которую предоставила Украине контактная группа. В то же время он подчеркнул, что пока нельзя “сбавлять обороты” и позволить себе сдаться.

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Он также обратился к министрам обороны, присутствовавшим на заседании контактной группы с призывом увеличить предоставление оружия Украине.

— Министр (Алексей, — Ред.) Резников и я были в тесном контакте по поводу изменений на поле боя. И мы работаем нога в ногу, чтобы удовлетворить запрос Украины на новые возможности, особенно ее потребность в далекобойном оружии, бронетехнике и средствах береговой обороны. Чтобы помочь Украине защититься, Соединенные Штаты предоставили ей гаубицы, Джавелины, огромное количество боеприпасов, БПЛА, вертолеты Mи-17, радары противодействия артиллерии, тактические машины и средства радиоэлектронного подавления, — сказал глава Пентагона.

Ллойд Остин добавил, что США и европейские партнеры обучают украинских военных новым возможностям.

– И мы преданы сделать даже больше. Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня Himars, что значительно усилит возможности Украины, особенно вместе с предоставлением дополнительных ракетных систем по стандартам НАТО от Великобритании и других наших союзников, — отметил Остин.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбасском направлении сейчас решается, кто будет доминировать в войне в ближайшие недели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

Смотрите интерактивную карту боевых действий на украинских территориях.

Источник: Defense Flash News