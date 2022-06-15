Июнь, 15 в 16:05

Индекс мира для Украины в 2022 году упал на 16%, продемонстрировав наихудшую динамику среди 163 изучаемых стран.

Об этом говорится в ежегодном глобальном индексе мира (Global Peace Index). Так, индекс мира в Украине снизился до 2,971.

— Сейчас страна занимает 153 место в мире по индексу после падения на 17 позиций в рейтинге. Ухудшение мира в Украине было вызвано резко обострившимся после вторжения российских войск в феврале 2022 года российско-украинским конфликтом, — отметили в отчете.

В обновленном индексе Украина идет за Мали, Ливией и Северной Кореей, опередив Судан, Центрально-Африканскую республику и Сомали с Ираком.

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Индекс страны-агрессора России снизился на 0,237 – до 3,275, что опустило ее в рейтинге на пять позиций. Наихудшая ситуация остается только в Сирии, Йемене и Афганистане.

Статус наиболее мирной страны с 2008 года по-прежнему удерживает Исландия с уровнем индекса 1,107, за которым следуют Новая Зеландия, Ирландия и Дания.

Кроме того, эксперты прогнозируют новую гонку вооружений из-за влияния на мир войны, которую начала РФ. Они напомнили, что с 1980 года военные расходы в мире удвоились и достигли почти $2 трлн, однако в процентном отношении к ВВП он снизился с 4% до 2% ВВП за этот период.

Также одним из последствий войны они называют дальнейшую инфляцию.

В отчете отметили, что боевые действия в Украине демонстрируют, как мобильные технологии пятого поколения (5G), революция в социальных сетях, искусственный интеллект и доступность беспилотников изменили способ ведения войны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Global Peace Index