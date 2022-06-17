Июнь, 16 в 22:44

Президент Владимир Зеленский 15 июня собирал ставку Верховного главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения с территории Беларуси. Тогда глава государства поручил провести проверку готовности в четырех областях.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы Говорит великий Львов.

Он напомнил, что в начале масштабного вторжения никто не ожидал, что Беларусь позволит российской армии использовать свою территорию для наступления на Украину.

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— По направлению наступления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка Верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, где проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Оценивали все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы, – рассказал Данилов.

По его словам, вопрос возможного наступления из Беларуси находится на контроле президента Зеленского. Имеется поручение о проведении проверки в четырех областях состояния подготовки ВСУ.

Однако Данилов не уточнил, в каких областях будет проходить проверка, ведь с Беларусью общую границу имеют пять областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что на границе Украины с Республикой Беларусь военные не фиксируют признаков формирования наступательных группировок.