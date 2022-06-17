Июнь, 16 в 23:57

Администрация президента США подтвердила сообщения о том, что два гражданина Соединенных Штатов, предположительно, захвачены в плен на территории Украины.

По данным Белого дома, речь идет о 39-летнем Александре Друке и 27-летнем Энди Хвине, которые пропали без вести в районе Харьковской области на прошлой неделе.

Отмечается, что американцы не выходили на связь со своими семьями с 8 июня.

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В Белом доме отметили, что “прилагают все усилия, чтобы узнать больше” о произошедшем.

Позднее Госдепартамент США заявил о пропаже третьего американца на территории Украины.

— Есть сообщения еще об одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о специфике этого дела, — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс также сообщил, что США не связываются с Россией по поводу пропавших без вести американских граждан, потому что у них пока нет “веских оснований” полагать, что они были захвачены, и Россия не заявляла об этом.

Напомним, на прошлой неделе двое британцев и один подданный Марокко были “приговорены” к смерти боевиками из так называемых ЛНР и ДНР.

На действия террористов отреагировали как в МИД Великобритании, так и в Госдепартаменте США.