Говорила, что ненавидит: жительница Харьковщины извинилась перед ВСУ

Июнь, 16 в 11:33

Жительница Харьковщины, которая в соцсетях оскорбляла Вооруженные силы Украины, извинилась перед украинскими защитниками.

По информации ГБР, 34-летняя женщина активно рассказывала о том, как ненавидит украинских военных. Пока наши воины ценой своей жизни защищают Украину, она говорила, что готова убивать украинских военных.

— Я хочу извиниться перед ВСУ. Я считаю, что это — наши защитники и герои, и выступаю против российской агрессии, – сказала женщина после того, как работники ГБР провели с ней праворазъяснительную беседу.

Сейчас смотрят

В Госбюро расследований добавили, что направят всю собранную информацию о любительнице высказываний в соцсетях в СБУ.

Недавно ГБР также разоблачило судей-предателей, которые перешли на сторону врага. Так, глава одного из районных судов Луганщины после оккупации приняла предложение занять должность судьи в незаконно созданном органе так называемой ЛНР.

Еще одного судью-предателя ГБР разоблачило на Харьковщине.