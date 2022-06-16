Только Украина будет решать, на каких условиях садиться за стол переговоров – Макрон

Июнь, 16 в 18:20

Европа сделает все для того, чтобы Украина самостоятельно могла делать свой выбор, в том числе по поводу переговоров о мире, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве.

– Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина могла сама выбирать свою судьбу, самостоятельно делать выбор. Именно Украина будет решать, в какой момент она будет прекращать войну и садиться за стол переговоров, – сказал французский лидер.

По его словам, только Украина будет решать, на каких условиях строить мир.

Макрон также заверил, что страны ЕС будут поддерживать Украину до самой победы над агрессором.

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Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня провел переговоры с участием президента Франции Эммануеля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса.

Среди важных тем – продовольственная безопасность, оружие и поддержка нашего государства.