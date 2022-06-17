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Факты / Украина

На Запорожском направлении воин ССО Азов сбил вражеский вертолет Ми-24

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
На Запорожском направлении воин ССО Азов сбил вражеский вертолет Ми-24

На Запорожском направлении воин подразделения ЗРДн полка ССО Азов с позывным Бецик сбил вражеский вертолет Ми-24. Украинский воин в это время был на боевом дежурстве.

Этот момент попал на видео. На ролике видно, как вертолет движется близко к земле, и в какой-то момент происходит атака вражеской техники, ее возгорание и падение.

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Украинские военные не в первый раз демонстрируют мастерство и доблесть. Например, четыре дня назад в Северодонецке боец Нацгвардии точным выстрелом уничтожил вражеский беспилотник.

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