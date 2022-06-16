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Факты / Украина

Оккупанты бросают все резервы на захват Северодонецка — Гайдай

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты бросают все резервы на захват Северодонецка — Гайдай

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Армия РФ теряет бойцов сотнями, находит резервы и дальше разрушает город.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА  Сергей Гайдай.

– Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тыс. жителей осталось около 10 тыс. Город является ключевой точкой в ​​системе оборонной операции Луганской области. Это вчера подтвердил и Главнокомандующий ВСУ, – заметил он.

Сергей Гайдай подчеркнул, что почти четыре месяца у россиян нет значительных побед, поэтому они и бросают все резервы на захват Северодонецка.

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Жестокие бои идут за каждый дом в городе. По словам главы Луганской ОВА, украинским военным необходима дальнобойная артиллерия, чтобы оттеснить россиян на безопасное расстояние.

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Также Сергей Гайдай добавил, что оккупанты сжигают села Горской и Попаснянской общин. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно.

В частности, 15 июня отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становится все больше с каждым днем, как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырково и других населенных пунктах. Только в Горском за день повреждены 12 домов.

Кроме того, 15 июня захватчики ударили по территории Стеклопластика и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий.

Фото: Сергей Гайдай

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