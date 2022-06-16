Июнь, 16 в 0:13

В результате обстрела жилых кварталов Николаева пострадали пять человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Оперативное командование Юг.

Отмечено, что оккупантами были использованы реактивные системы залпового огня Ураган.

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– Ураган покрыл жилой район города. Ракета попала прямо в многоквартирный дом, прошив перекрытия с четвертого по второй этаж включительно, — говорится в сообщении.

Военные сообщили, что в результате вражеского обстрела были разрушены четыре квартиры.

— По предварительным данным, пострадало 5 мирных жителей. Самое тяжелое состояние у пожилой женщины, ее с места обстрела забрала скорая, сообщили в ОК Юг.

Ранее городской голова Николаева призвал горожан отдельных районов города делать запасы воды.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг