Оккупанты обстреляли Николаев Ураганами, пострадали пять человек — ОК Юг
В результате обстрела жилых кварталов Николаева пострадали пять человек.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило Оперативное командование Юг.
Отмечено, что оккупантами были использованы реактивные системы залпового огня Ураган.
– Ураган покрыл жилой район города. Ракета попала прямо в многоквартирный дом, прошив перекрытия с четвертого по второй этаж включительно, — говорится в сообщении.
Военные сообщили, что в результате вражеского обстрела были разрушены четыре квартиры.
— По предварительным данным, пострадало 5 мирных жителей. Самое тяжелое состояние у пожилой женщины, ее с места обстрела забрала скорая, сообщили в ОК Юг.
Ранее городской голова Николаева призвал горожан отдельных районов города делать запасы воды.
Источник: ОК Юг
Фото: ОК Юг